محاكاة لنموذج مجلس النواب بـ«شبان بنها».. معا لتجفيف منابع الفساد

نظمت مدارس جمعية الشبان العالمية ببنها نموذج محاكاة لجلسة خاصة بمجلس النواب تحت شعار «معا لتجفيف منابع الفساد» احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحل غدا الجمعة.

شارك في النموذج عددا من الطلاب الذين تبادلوا أدوار أعضاء المجلس والوزراء المعنية في الحكومة لمناقشة قضية الفساد ووضع استراتيجية للمكافحة تتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030.

أقيم النموذج في إطار فعاليات إنطلاق ملتقي المسرح المدرسي الأول بعنوان «الرؤى المستقبلية للمسرح المدرسي وقضايا المجتمع برئاسة مصطفي عبد الحميد فرج عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية والممثل القانوني للمدارس والدكتور محمد غبراهيم عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها واعطي شارة الإنطلاق للملتقى الذي يستمر من خلال ورش عمل طوال الشهر الجاري الفنان محمد صبحي والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في إطار إهتمام إدارة مدارس وجمعية الشبان في خلق جيل ثقافي واع بقضايا الوطن من خلال بناء شخصية الطالب ليكون عضوا صالحا في المجتمع

جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد

تناول نموذج المحاكاة جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد في إطار تفعيل الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الرقابة الإدارية والتي تسعى إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.

إطلاق قدرات المجتمع المصري للتصدي لكافة أشكال الفساد

قال مصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها لـ«الوطن» إن النموذج يأتي في إطار حرص المدارس لتنفيذ توجهات القيادة السياسية الخاصة بإطلاق كافة قدرات المجتمع المصري والتصدي لكافة أشكال الفساد واستمرار الإرادة السياسية الداعمه لمنعه ومكافحته وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كافة المجالات مما سينعكس على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حقوق الإنسان في حياة كريمة.

أضاف فرج أن مكافحة الفساد أحد أهم المسارات التي انتهجتها القيادة السياسية والدولة المصرية كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر مشيرا إلى أن النموذج تناول استراتيجية الوزرات المعنية الأوقاف والتعليم والإعلام والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابة الداخلية بوحدات الجهاز الاداري للدولة وأجهزة الرقابة الخارجية لاستراتيجية مواجهة الفساد.

وصايا نموذج المحاكاة

وأوضح أن النموذج حمل عددا من الرسائل التي وجهها الطلاب المشاركون للمجتمع من أهمها أن مكافحة الفساد في أي مكان لا تبدأ إلا من الذات الإنسانية التي تحكمها الفرد بنفسه لا يراقبها الا الله حيث إنه لا بد أن يقف المواطن مع نفسه وقفة صادقة وليعلم أن فساده يسبب بطريقة أو بأخرى دمار لمجتمعه مهما كانت الوظيفة التي يشغلها بسيطة إلا ان الفساد يبقى فساداً لا يتغير باختلاف حجم المناصب.

وأوصى النموذج بالعمل علي تعديل قانون العقوبات أو اصدار تشريعات تؤكد استقلالية الجهات الرقابية في أداء عملها وتشريعات تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافي.