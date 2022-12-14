9 خطوات لإشهار الجمعيات الأهلية على المنظومة الإلكترونية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الخطوات لاشهار جمعية أهلية، وقيدها طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، على المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، التي تم إطلاقها منذ يومين.

خطوات إشهار الجمعيات الأهلية

وأوضحت التضامن، أن هناك عدة خطوات لإشهار الجمعية الأهلية تتمثل فيما يلي:

- تقديم أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية الأهلية، موقعا عليها من جميع المؤسسين.

- تقديم نسختين من لائحة النظام الداخلي، التي تنظم الأمور المالية والإدارية للمؤسسة والعاملين بها، وفقا للنموذج الاسترشادي المرافق للائحة التنفيذية للقانون.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه في قوائم الإرهابيين.

- تقديم كشفا بمن وقع عليهم الاختيار من المؤسسين لعضوية مجلس الإدارة الأول متضمنا تحديد «الرئيس، نائبه، السكرتير، أمين الصندوق، أعضاء المجلس».

- سند شغل مقر الجمعية «إيجار، تمليك، انتفاع، تخصيص، هبة» على أن يكون موثقاً.

- تقديم ما يفيد سداد رسم قدره ألف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسون بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.