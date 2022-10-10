«اتحاد المؤسسات الأهلية»: مد مهلة توفيق الأوضاع تُفيد آلاف الجمعيات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية قبل إصدار قانون 149 لسنة 2019 وصل إلى 52 ألف و600 جمعية، وبعد حدوث توفيق للأوضاع في المدة التي امتدت لعام ما تقدم بأوراقه 32 ألف جمعية منها 28 ألف استوفت أوراقها، و4 آلاف جمعية استكملت أوراقها.

36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية

وأضاف «عبدالقوي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى مد مهلة توفيق الأوضاع 6 أشهر أخرى، ما تشكل فرصة يتقدم فيها حوالي 4 آلاف جمعية، وبالتالي يصل الإجمالي لـ 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت تواجه الجمعيات والمؤسسات والكيانات الأهلية لتوفيق أوضاعها بأن التسجيل كان ورقيا، ولكن النظام الجديد يجمع بين الورقي والإلكتروني، وبالتالي كان البعض يواجه مشكلة في التعامل مع هذا النظام لصعوبته خاصة في القرى، إضافة لتداعيات فيروس كورونا الفترة الماضية، ومد مهلة توفيق الأوضاع ستفيد آلاف الجمعيات.

مصير الجمعيات التي لا توفق أوضاعها

وأوضح أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تجري حصر دقيق لكل الكيانات سواء الجمعيات أو المؤسسات التي تمارس العمل الأهلي ولم توفق أوضاعها، ترفع أمرها للمحكمة، والتي تصدر قرارا بحل هذه الجمعية أو المؤسسة أو الكيان وتؤول أموالها وممتلكاتها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية.