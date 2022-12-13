«التضامن» تكشف مجالات عمل الجمعيات الأهلية في القاهرة

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أنّ المجتمع المدني القوي ليس مضمونه خيري وخدمي فحسب، بل مضمونه تنموي قادر على الاستثمار في المواطن، والعمل على تنمية الموارد البشرية والمالية والبيئية.

مجالات عمل الجمعيات الأهلية فى محافظة القاهرة

وكشفت الوزارة فى تقرير صادر عنها، عن مجالات عمل الجمعيات الأهلية في محافظة القاهرة تمثلت فيما يلى:

- 68% حجم الخدمات الثقافية والعملية والدينية.

- 64% حج المساعدات الإجتماعية.

-43% حج الخدمات الصحية.

- 41% رعاية الطفولة والأمومة.

- 38% رعاية الأسرة.

- 31% التنمية الإقتصادية.

- 29% حماية البيئة.

- 26% الخدمات التعليمية.

-22% الفئات الخاصة والمعاقين.

- 21% رعاية الشيخوخة.

- 15% الصداقة بين الشعوب.

-13% التنظيم والإدارة.

- 13% الدفاع الإجتماعي.

- 13% تنظيم الأسرة.

- 11% حماية المستهلك.

- 10% النشاط الأدبي.

- 9% أصحاب المعاشات.

- 8% رعاية المسجونين.

عام المجتمع المدني

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عام 2022، هو عام المجتمع المدني، تقديرا لدوره المحوري، وأهمية الشراكة معه، مشيرة فى بيان لها، قبل قليل، إلى أنّ الدولة المصرية، كغيرها من الدول في الوقت الحالي، تمر بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، لافتة إلى أنها استطاعت خلال الفترة السابقة قهر ظروفًا سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية، وتخلصها من قوى مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية.