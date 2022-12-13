بالأرقام.. «التضامن» تعلن تفاصيل إشهار الجمعيات الأهلية بالمحافظات
كتب:
أسماء زايد
06:10 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد طلبات الإشهار الجديد للجمعيات الأهلية، بلغت 3006 طلبات طبقًا للنطاق الجغرافي، وأشارت «التضامن»، وفق تقرير صادر عنها إلى أن عدد الطلبات جاءت مقسمة، وفقًا للآتي:-
الوحدة المركزية 32
شمال سيناء 22
جنوب سيناء 15
بورسعيد 6
الإسماعيلية 48
السويس 10
دمياط 58
القاهرة 328
الجيزة 439
الدقهلية 112
الشرقية 180
الغربية 47
البحيرة 81
الفيوم 166
المنيا 215
أسيوط 117
سوهاج 91
أسوان 135
الوادي الجديد 11
المنوفية 65
كفر الشيخ 162
مطروح 15
البحر الأحمر 16
قنا 140
الأقصر 78
الاسكندرية 102
القليوبية 89
بني سويف 87
إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى
أوضحت الوزارة أن تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، من أجل التحول الرقمي «الميكنة والحوكمة الإلكترونية»، وتنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات.
ولفتت «التضامن»، إلى أنه جرى إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، مؤكدة أن 33 ألفًا و300 جمعية أهلية طالبوا بتوفيق أوضاعهم .
وأوضحت أنه تم مد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة 6 أشهر، بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهي في 11 أبريل 2023.