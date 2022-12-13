بالأرقام.. «التضامن» تعلن تفاصيل إشهار الجمعيات الأهلية بالمحافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد طلبات الإشهار الجديد للجمعيات الأهلية، بلغت 3006 طلبات طبقًا للنطاق الجغرافي، وأشارت «التضامن»، وفق تقرير صادر عنها إلى أن عدد الطلبات جاءت مقسمة، وفقًا للآتي:-

الوحدة المركزية 32

شمال سيناء 22

جنوب سيناء 15

بورسعيد 6

الإسماعيلية 48

السويس 10

دمياط 58

القاهرة 328

الجيزة 439

الدقهلية 112

الشرقية 180

الغربية 47

البحيرة 81

الفيوم 166

المنيا 215

أسيوط 117

سوهاج 91

أسوان 135

الوادي الجديد 11

المنوفية 65

كفر الشيخ 162

مطروح 15

البحر الأحمر 16

قنا 140

الأقصر 78

الاسكندرية 102

القليوبية 89

بني سويف 87

إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى

أوضحت الوزارة أن تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، من أجل التحول الرقمي «الميكنة والحوكمة الإلكترونية»، وتنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات.

ولفتت «التضامن»، إلى أنه جرى إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، مؤكدة أن 33 ألفًا و300 جمعية أهلية طالبوا بتوفيق أوضاعهم .

وأوضحت أنه تم مد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة 6 أشهر، بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهي في 11 أبريل 2023.