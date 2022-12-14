خطاط لـ«القاهرة الإخبارية»: ضم فن الخط على قوائم اليونيسكو يؤدي لانتشاره عالميا

علّق فنان الخط العربي محمد حسن، على مرور عام على إدراج الخط العربي ضمن قائمة التراث العالمي، موضحًا أنّ هناك فوائد كثيرة لهذا الأمر، حيث شاركت 16 دولة عربية في هذا الملف، حيث كانت المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة، وانضم إلى الملف 15 دولة، منهم مصر وكان لها دور فاعل في الملف.

اعتراف دولي من اليونيسكو بالخط العربي

وأضاف حسن، خلال تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»: «مرّ عام على إدراج الخط العربي، وهناك اعتراف دولي من اليونيسكو بالخط العربي، وهو ما يحافظ على الخط العربي في إطار رسمي، إذ إنّ الفنون العربية موجودة على مر التاريخ من خلال العمارة الإسلامية والحوامل المختلفة سواء المخطوطات والمعادن والأخشاب».

لن يقتصر استخدامه على العرب

وتابع بأنّ إدراج الخط العربي في قائمة اليونيسكو يؤدي إلى انتشاره بشكل عالمي، وخاصة أنه يعبر على الهوية العربية، ولكن لن يقتصر استخدامه على العرب، بسبب الاعتراف الدولي، خلال العام الماضي تم تنظيم فعاليات كثيرة في دول عدة، وهو ما عمل على نشر فن الخط العربي وتعريف الدول الغربية بالهوية العربية من خبلال الخط العربي.