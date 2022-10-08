وزيرة الثقافة تشهد معرض إنتاج مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الخميس المقبل، احتفالية خاصة بافتتاح معرض لإنتاج السنة الأولى من الدارسين بمدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، وذلك ببيت السحيمي بشارع المعز في الساعة 5 مساء.

مدرسة خضير البورسعيدي أول مدرسة لفنون الخط العربي

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدرسة خضير البورسعيدي، أول مدرسة لفنون الخط العربي، وأطلقها صندوق التنمية الثقافية، ضمن خطط صون الهوية، من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال، الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم، ويقوم عليها مجموعة من المتخصصين وبإشراف خضير البورسعيدي.

وتابع: وجرى قبول 34 دارسا ودارسة بالمدرسة، ومن المقرر أن يستكمل الدارسين السنة الثانية خلال الفترة المقبلة، لأن الدراسة بها على عامين والصندوق يتكفل بتكاليفها بالكامل، سواء أجور المدرسين أو للطلبة، موضحا أن الدراسة بالمدرسة مجانية للطلاب لمدة عامين.

منهج مدرسة الخط العربي

ويجري خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة منها، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الاجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي.

مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

وكانت وزارة الثقافة، أعلنت خلال شهر نوفمبر 2021، تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية إضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وبخاصة بعد نجاح الدول العربية في تسجيل الخط العربي علي قائمة التراث العالمي الثقافي غير المادي باليونسكو.