الإمارات «أكبر العرب».. خريطة المستثمرين الأجانب في مصر

تلقت مصر خلال الربع الرابع من العام 2021- 2022، «أبريل- يونيو 2022»، استثمارات أجنبية مباشرة بـ4.77 مليار دولار تدفقات للداخل، أغلبها من الدول العربية بـ1.499 مليار دولار، في حين ساهمت دول الاتحاد الأوروبي بضخ 1.498 مليار دولار خلال الشهور الثلاث تلك.

إيطاليا أكبر دولة أوروبية

بحسب تقرير البنك المركزي الشهري، جاء صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة «الفارق بين الاستثمارات الأجنبية لمصر والاستثمارات المصرية للخارج»، عند 1.588 مليار دولار، وجاءت المملكة المتحدة باستثمارات قدرها 417 مليار دولار تقريبا، والولايات المتحدة الأمريكية 182.5 مليون دولار، بينما كانت إيطاليا أكبر دولة أوروبية مستثمرة في مصر بـ483 مليون دولار.

الإمارات أكبر العرب

من بين دول الاتحاد الأوروبي، كانت هولندا ثاني أكبر مستثمر في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، باستثمارات قدرها 411 مليار دولار، وبلجيكا بـ149.7 مليون دولار وألمانيا بـ139 مليون دولار ثم فرنسا بـ127.7 مليون دولار، أما على صعيد الدول العربية، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكبر استثماراً في مصر بـ777.6 مليون دولار ثم الكويت بـ233 مليون دولار.

السعودية في المركز الخامس

حلت دولة البحرين في المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول العربية استثماراً في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، بـ176 مليون دولار ثم قطر رابعاً بـ146 مليون دولار ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بـ134 مليون دولار، وفق تقرير البنك المركزي المصري، ثم لبنان بـ11.2 مليون دولار، وتونس بـ9.8، وليبيا بـ8.7 مليون دولار.

تراجع تركي

يشير التقرير، إلى أن الاستثمارات التركية في الربع المذكور كانت 43.5 مليون دولار فقط من 70.4 مليون في الربع السابق له، في حين استثمرت سنغافورة 94.7 مليون دولار، وسويسرا 326.4 مليون دولار، والصين 198 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 70.5 مليون دولار، والهند 49 مليون دولار، وكندا 27.8 و14.5 لليابان.