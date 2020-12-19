هشام طلعت مصطفى: القطاع العقاري في مصر واعد جدا..ولا بد من تشجيع الاستثمارات الأجنبية

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، إن التحديات المطلوبة من مصر خلال الثلاثين سنة المقبلة اكبر من التصور حيث مطلوب 30 مليون وحدة سكنية في الثلاث عقود المقبلة.

وأضاف خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان"استراتيجية الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية العمرانية" أن الآليات الموجودة لا تحقق التوازن في العرض والطلب للسوق العقاري في الوقت الحالي، ولابد من التفكير خارج الصندوق لخلق بدائل تمويلية يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح أنه في حال بناء 2 مليون وحدة سكنية فهذا معناه 2 تريليون جنيه في السنة زيادة الناتج القومي ويزيودو الضرائب السيادية للدولة 400 مليون جنيه بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتحقيق معدلات التنمية .

وأشار إلى أن تحقيق هذا الأمر لابد من توفير تمويل مناسب من خلال عقد مؤتمر اقتصادي كبير لدعوة كافة أطراف المنظومة الاقتصادية لإيجاد الحلول المطلوبة لدعم هذه المنظومة، للعمل خلال الثلاثة عقود المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري هو من القطاعات الواعدة جدا.

لابد من التفكير في الاستثمار الأجنبي، من خلال التوسع في آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجالات المرافق وتحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية وما يستتبعها من تنمية عمرانية.