القاهرة للدراسات الاقتصادية: الدولة وضعت برامج محددة لمكافحة الفساد

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفساد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد لذلك تعمل الدولة على مواجهته، حيث يتسبب الفساد في إعاقة النمو الاقتصادي، ما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل.

الفساد سبب من أسباب إهدار موارد الدولة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفساد سبب من أسباب إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل، وكذلك هروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها.

وأشار إلى أن الفساد يتسبب في الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة، وإضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم باستخدام الوسائل الاحتيالية والالتفاف على القوانين النافذة.

وأشار إلى تأثيره السلبي على سوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق إهدارها في المشروعات الكبرى بما يحرم قطاعات هامه مثل الصحة والتعليم والخدمات من الاستفادة من هذه الموارد، وتدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوى التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.

برامج محددة للوقاية من الفساد

وأوضح أنه لذلك تعمل الدولة على وضع برامج محددة للوقاية من الفساد ومنع حدوثه في المقام الأول لحماية المجتمع وتدارك آثاره بما في ذلك خفض تكاليفه من خلال إجراء دراسات ميدانية لتحديد المجالات التي يظهر فيها الفساد، والتعرف على التشريعات والإجراءات التي تحول دون العمل على معالجتها، والتزام الجهات الخاضعة بوضع أدلة خاصة بإجراءاتها الإدارية والخدمات التي تقدمها وشروط الحصول عليها.

وأكد أن مكافحة الفساد تتطلب تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتضافر الجهود الشعبية لضمان هذا النجاح، ويتم ذلك بإنشاء لجان مشتركة بين كل ما سبق والطلب من الجهات الخاضعة تطوير سياستها الخاصة بمكافحة الفساد ووضع آليات مراقبته والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.