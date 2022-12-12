جامعة المنيا تستضيف احتفالية «الرقابة الإدارية» باليوم العالمي لمكافحة الفساد

استضافت جامعة المنيا، احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، باليوم العالمي لمكافحة الفساد وندوتها التثقيفية التي عقدتها، تزامنًا مع مرور20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأقيمت الندوة تحت شعار «نحو عالم متحد ضد الفساد»، بهدف التعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كافة أشكاله، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحته، وشهد الاحتفالية الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه، واللواء هاني الزفتاوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والقيادات القضائية والتنفيذية والدينية، ووكلاء الوزارات بالمحافظة ورؤساء المدن والمراكز، وعمداء ووكلاء الكليات.

دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

وأعرب «فرحات» عن سعادته لاختيار الجامعة لمشاركة هيئة الرقابة الإدارية احتفاليتها، مؤكدًا أن الفساد هو أكبر وأهم مهدد للدول، كونه يخل بكفتي ميزان الأمن القومي وهما التنمية والأمن، إذ يمثل أكبر عائق في طريق التنمية، ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، ويضعف من قيم الولاء والانتماء، مشيدًا بدعم الدولة والقيادة السياسية اللامحدود لهيئة الرقابة الإدارية باعتبارها رأس حربة لمكافحة الفساد ومنع حدوثه.

وأشار إلى أن الجامعة تدرك دورها المهم في هذا المجال، وواجبها في التوعية والتدريب، وتعزيز جميع ممارسات العمل الإداري والأكاديمي لمكافحة الفساد، وإقرارها بتدريس مقرر في هذا الأمر لطلاب الجامعة، واعتبار اجتياز دورة مكافحة الفساد متطلب إلزامي للترقي سواء لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مضيفًا أنه يأتي على رأس آليات مكافحة الفساد بالجامعة، التحول الرقمي الكامل لجميع تعاملات الجامعة المالية؛ لضبط الأداء المالي والإداري داخلها، وإطلاق منصة جامعة المنيا الرقمية التي تحتوي على أكثر من 1300 خدمة مميكنة.

التنمية الشاملة ترتبط بالقدرة على مكافحة الفساد

وأشار محافظ المنيا، إلى أن التنمية الشاملة التي أرست قواعدها القيادة السياسية، ترتبط ارتباط وثيقًا بالقدرة على مكافحة الفساد كأخطر الظواهر السلبية التي تعرقل مسيرة الدولة للبناء والتنمية.