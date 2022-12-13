ختام أعمال اجتماع الخبراء الدوليين حول تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد

شهد اليوم الثاني من اجتماع الخبراء الدوليين حول تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منه، استئناف الجلسات النقاشية حول تعزيز التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته أثناء أوقات الطوارئ، عن طريق التعاون الدولي ومتعدد الأطراف.

وخلال الجلسات، ناقش الخبراء موضوعات التأكيد على تعزيز سلطة الأطراف الفاعلة من خارج القطاع العام، وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص، وإتاحة قنوات ومنصات وأنظمة شكاوى، وإبلاغ عن الفساد، وكذا التغلب على العقبات التي تواجه التعاون الدولي من خلال تنويع طرق التواصل وتطويع الأساليب التكنولوجية لخدمة العدالة الجنائية، وتبنّي المناهج متعددة الأطراف لتعزيز النزاهة في الاستجابة للأزمات.

واختتم الاجتماع، بإعداد وثيقة أوّلية منبثقة عن تقارير الخبراء خلال الجلسات الجانبية، التي تتكوّن من 5 أجزاء، تشمل الملاحظات العامة، تحديد القيود القانونية والمؤسسية، والتغلّب عليها، قياس فعالية الإطار المحلي للتعاون في مواجهة أوقات الطوارئ والتعافي من الأزمات، التعاون الدولي كأداة للتصدي للفساد في أوقات الأزمات، آليات مناقشة مخاطر الفساد على المساعدات المالية الدولية ومتعددة الأطراف.

ترسم الوثيقة، خارطة لوضع الدليل الاسترشادي، لإعلان شرم الشيخ، الذي يُستكمل خلال الجلسات الافتراضية اللاحقة للاجتماع، لتتم مناقشته خلال الدورة الثانية عشر لاجتماع الفريق المعني بتعزيز التعاون الدولي في سبتمبر 2023، ومن ثم اعتماده خلال الدورة العاشرة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المقرر عقدها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2023.