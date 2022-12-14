«التضامن»: إنشاء أول مركز متكامل لعلاج مرضى الإدمان بالغربية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بروتوكول التعاون يستهدف إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية بسعة 100 سرير، و3 عيادات خارجية، كما سيتضمن «صالة جيم، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية وملعب كرة قدم، وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل».

إعادة تأهيل المتعافين من الإدمان

ولفتت إلى أن ذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا، قرابة 5000 مريض، ما بين عيادات خارجية، وحجز داخلي من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، لاسيما المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان.

كما يوفر المركز، نحو 100 فرصة عمل لأبناء محافظة الغربية، ووجهت الوزيرة الشكر لمحافظ الغربية على تخصيص مبنى لإنشاء مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق «16023»، قدم الخدمات العلاجية لما يقرب من 4800 مريض إدمان «جديد ومتابعة» من أبناء محافظة الغربية، خلال أول 11 شهرا من عام 2023، ووفقا لبروتوكول التعاون.

إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان

وأشار إلى إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان «مركز العزيمة لعلاج الإدمان» بقرية دمنهور الوحش، وهي إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، إذ سيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الغربية.

ولفت الى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن، تبلغ 28 مركز علاجي حاليا، بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزا فقط في عام 2014، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظتي قنا والجيزة، بجانب إنشاء مراكز علاجية بمحافظات «دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان»، وأنه بحلول عام 2025، سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.