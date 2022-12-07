«مكافحة الإدمان»: انخفاض نسبة متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة إلى 1%

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نسب تعاطي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية في الفئة العمرية من 15 لـ60 عاما وصلت لـ5.9%، في حين وصل المعدل العالمي لـ5.4%: «إحنا تقريبا متماشيين مع المعدل العالمي، وفي 2014 كنا 10%».

تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن نسب الإدمان كانت 3.3% من قبل، وحاليا وصلت لـ2.4%، ومتماشية مع النسب العالمية، أما بالنسبة لنسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة فكانت عالية ووصلت لـ8% في عام 2019، وحاليا وصلت لأقل من 1%، خاصة بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي.

واستطرد: «خلال العامين الماضيين كشفنا عن ما يقرب من 600 ألف موظف، وتلك الحملات نتج عنها انخفاض نسبة التعاطي بشكل ملحوظ، والكشف بيكون مفاجئ، ونحن بصدد تعميم حملات الكشف المفاجئ عن الإدمان، ورابطين فكرة الكشف المفاجئ لأي حركة ترقي أو ندب أو إعارة لأي موظف حكومي».

150 ألف مريض إدمان يتقدمون للعلاج سنويا

وأوضح أنه بالنسبة لسائقي الأتوبيسات المدرسية وصلت نسبة المتعاطين فيهم لـ12% في عام 2017، وحاليا لـ1%، متابعا: «إحنا كل سنة بنكشف على ما يقرب من 16 ألف سائق حافلة مدرسية، وبيتقدم إلينا للعلاج من الإدمان ما يقرب من 150 ألف مريض إدمان سنويا، وده رقم كبير أوي».