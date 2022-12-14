برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز تقرير «الوطن» عن القمة «الأمريكية - الأفريقية»

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، على قناة «EXTRA NEWS»، موضوع بعدد اليوم الأربعاء من جريدة «الوطن»، بعنوان «انطلاق القمة الأمريكية - الأفريقية.. لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ودول القارة السمراء»، والتي ترصد إنطلاق أعمال القمة «الأمريكية - الأفريقية» الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن لمدة 3 أيام، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة، والتي تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه أفريقيا وتأكيدها على أهمية العلاقات مع دولها وتعزيز التعاون بينهم.

كما استعرض برنامج «هذا الصباح» موضوع «الوطن» الذي جاء بعنوان «المرحلة الثانية.. هدايا لـ 20 مليون مواطن»، والذي يتناول انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمققر إنطلاقها بداية العام المقبل، وتستهدف خدمة 1600 قرية في 52 مركزا.

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» موضوع ثالث لجريدة «الوطن» عن مبارة أسود الأطلسي المقرر إنعقادها اليوم بمونديال قطر 2022، الذي جاء بعنوان «ليلة العمر..لـ أسود الأطلس»، أسلحة المغاربة جاهزة لذبح «الديوك» والوصول للمبارة النهائية.