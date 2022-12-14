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مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة الأمريكية الأفريقية تستهدف بناء تحالفات عالمية

كتب:

هاجر عمر
12:59 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
القمة الامريكية الافريقية

القمة الامريكية الافريقية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الأمريكية الأفريقية المقرر عقدها في واشنطن، اليوم الأربعاء، هي الثانية التي تستضيفها الولايات المتحدة مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن القمة الأولى عقدت خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

استراتيجية أمريكية لبناء تحالفات دولية جديدة

وأضاف هريدي، في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن القمة الأمريكية الأفريقية الحالية تأتي ضمن استراتيجية أمريكية عالمية لبناء تحالفات وشراكات مع العديد من الدول والمناطق الجغرافية، في إطار حرص الولايات المتحدة على التمسك بأن تكون لها الكلمة العليا في النظام الدولي.

استراتيجية للتعاون مع كل المناطق الأفريقية 

وأوضح أن المبادرات الأمريكية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، منذ الولاية الثانية لأوباما، تكشف عن تركيز الولايات المتحدة على التعاون مع دول جنوب الصحراء في أفريقيا، مشيرًا إلى تطلع واشنطن لأن يكون لديها استراتيجية للتعاون مع كل المناطق الجغرافية في القارة السمراء.

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