محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال ياليوم العالمي لذوي الهمم: منحونا طاقة إيجابية

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، احتفالية مديرية التربية والتعليم، باليوم العالمي لذوي الهمم، وكرم عدد من الطلاب وعضو مجلس النواب من ذوي الهمم.

برنامج الاحتفالية

وتضمنت الاحتفالية عرض رياضي، واستعراض «بيئتنا الحلوة»، واستعراض «الليلة الكبيرة»، استعراض «معانا ريال»، وعزف فردي، واستعراض «في حب مصر»، وعرض كراتيه، واستعراض نبوي، وأغنية بلغة الإشارة «أنا أقدر».

كما تم استعراض أطفال، واستعراض «اتفرج على الحلاوة»، ومسرحية شعرية بعنوان «السعادة»، واستعراض «البنت بيضة»، وعزف فردي، وأغنية بلغة الإشارة، وأغنية «شكراً على الكلمة الحلوة»، وشارك في العروض طلاب مدارس الأمل ببلطيم، والأمل بمنية المرشد، والأمل بالزعفران، والأمل بكفر الشيخ، والأمل بمنية جناح، والفكرية بكفر الشيخ، والنور للمكفوفين.

جاء ذلك بحضور محمد الصمودي عضو مجلس النواب، ومها شعبان عضو مجلس النواب، والعقيد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني، ولفيف من قيادات المديرية والمدارس المشاركة وأولياء الأمور.

محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشكر ذوي الهمم على الطاقة الإيجابية التي منحوها للحضور من خلال العروض المتنوعة التي تكفي لعام كامل، التي تتميز بالتوافق الحركي والذهني، موجهاً الشكر لأولياء أمور الطلاب ولمُعلميهم ومدربيهم، مؤكداً أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، وتعمل جاهدة لنشر الوعى بحقوقهم، وتأهيل وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات.

كما تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لهم، لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وقالت مها شعبان عضو مجلس النواب، إنها سعيدة بتواجدها في الاحتفالية، بدعوة كريمة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها تتشرف أن تكون من ذوي الهمم، موجهة الشكر لذوي الهمم وأسرهم، ومحافظ كفر الشيخ.