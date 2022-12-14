التموين: توريد 38 ألف طن أرز شعير في كفر الشيخ اليوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توريد 38 ألفا و440 طن أرز شعير منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

استلام الأرز الشعير من 21 موقعا

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة عملية التوريد

وأكد «الهابط»، أنّ هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات محافظ الإقليم.

محافظ كفر الشيخ يُشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.