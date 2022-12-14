حزن في كفر الشيخ لوفاة شاب بشكل مفاجئ.. «مات على كتف زميله قبل الامتحان»

حالة من الحُزن خيَّمت على أهالي مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة شاب يُدعى مصطفى محمد إسماعيل طمان، صاحب 16 عاماً، طالب بالمدرسة الثانوية للبترول في الإسكندرية، والذي توفي بشكل مفاجئ، مساء أمس، دون أن يشكو من أي مرض.

حالة من الصدمة بعد وفاة الشاب الراحل

وتسببت وفاة الشاب بشكل مفاجئ، في صدمة كبيرة لأسرته والمقربين منهم وأبناء مدينة بيلا بشكل عام، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور «طمان»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الطالب بشكل مفاجئ

وقال كمان طمان، صاحب الـ64، عم الشاب المتوفي، لـ«الوطن»، إن «مصطفي طمان» كان بصحة جيدة خلال الفترة الماضية وتوفي بشكل مفاجئ مساء أمس، دون أن يشكو من أي مرض: «كان زي الفل ورايح امتحان العملي مع أصحابه نام على كتف صاحبه واكتشفوا وفاته دون أي شيء، وقضاء ربنا نفذ».

توفي بعد وفاة شقيقه الأصغر

وأضاف «طمان»، أن مصطفي كان شاباً محبوباً ومشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، موضحاً أن له شقيق آخر أصغر منه توفي منذ فترة، وله شقيقة أخرى متزوجة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد «طمان»، أنه قد تم تشييع جنازة الشاب المتوفي ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الجبانة، في جنازة مهيبة في حضور جميع زملائه الطلاب من الإسكندرية، ودُفن بمقابر الأسرة في بيلا، مع إقامة العزاء بمضيفة المعداوي في بيلا.