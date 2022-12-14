ثمرة تساعد على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. احرص على تناولها

تناول الفواكه يقي من الأمراض، ولها فوائد كبيرة، حيث ينصح الأطباء بتناولها باستمرار، من هذه الفواكه التفاح وأيضًا الكمثرى، حيث تخفض نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 11%، وفق دراسة نُشرت في مجلة «Atherosclerosis»، العلمية الشهيرة.

ووفقًا للمجلة العلمية، ففرص الإصابة بالسكتة الدماغية تأتي من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، وسلطت الدراسة الضوء على دور الفواكه والخضراوات التي تلعبه الفواكه والخضروات لتقوية القلب وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تجربة الدراسة على أشخاص تناولوا التفاح

الدراسة تم تجريبها على بعض الأشخاص ممن تناولوا كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات، وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 13%، بينما أيضًا تم تجربة الدراسة على أشخاص تناولوا التفاح والكمثرى بانتظام، وهم كانوا أقل عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 11% من الأشخاص الذين لم يتناولوه.

خبير تغذية: التفاح له فوائد عديدة

الدكتور أشرف عبدالعزيز، خبير التغذية، يوضح أن التفاح يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الماء، تصل إلى 88%، ويحتوي التفاح على فيتامينات وألياف وبوتاسيوم وكالسيوم وحديد و فسفور، كما يحافظ التفاح على مستوى الكوليسترول في الدم، لأنه يحتوي على مركبات نباتية، كما يحد من مستويات السكر في الدم، كما يقى التفاح، وفقًا لخبير التغذية الإصابة بالزهايمر ومشاكل وأعراض الشيخوخة.

وأكد خبير التغذية، أن التفاح أيضًا يساعد على ترطيب الجسم بسبب كميات المياه التي يحتويها، كما تحتوي الكمثرى أيضًا على فيتامينات ومعادن عديدة، ويساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم مثل التفاح.