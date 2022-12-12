استشاري تغذية: أوميجا 3 وفيتامينات «B - D» مهمة لعلاج اكتئاب الشيخوخة

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن كبار السن، يتقاعدون وقد يعانون من الوحدة بعد زواج أبنائهم، واختفاء جزء كبير من الأصدقاء، بالإضافة لوفاة شريك العمر في بعض الأحيان، وجميع هذه الأسباب تؤدي لنوبات اكتئاب الشيخوخة وهلع وأعراض الزهايمر، مضيفا أن مشكلات التغذية لها دور كبير في اضطراب الحالة النفسية والمزاجية، وقد تصل للعزلة التامة.

أوميجا 3 تعد من الدهون الصحية

وأوضح «حلمي»، خلال لقاء له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن أوميجا 3 تعد من الدهون الصحية وتعتبر الغذاء الأول للمخ، ويتوفر في الأسماك وبذر الكتان واللب السوري ولب القرع وبذور الشيا والأفوكادو والطحينة والسمسم والزيت الحار، مؤكدا أن أوميجا 3 يعد منجم الطاقة منذ الطفولة حتى الشيوخة، ونقصه يزيد من الاضطربات النفسية.

تفص الأوميجا يؤي للجفاف العام وجفاف البشرة

وأشار الدكتور محمد حلمي، إلى أن نقص أوميجا 3 يظهر من خلال الجفاف العام وجفاف البشرة وتشققات الشفايف وزيادة قشرة الشعر ومشكلات الذاكرة والنسيان، مضيفا أن فيتامين د نحصل على 70% منه من الشمس ولكن مع التغيرات المناخية، لم نتمكن من الحصول على الشمس بقدر كافي، خاصة وأن نقص فيتامين د يؤدى لآلام في الجسد واضطرابات نفسية لدى السيدات.

خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن فيتامين ب6 وب12، من أهم فيتامينات الأعصاب التي تمنع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحسن الحالة النفسية والمزاجية، لافتا إلى أن تناول الطعام بشكل متوازن لدى كبار السن، يجعلهم يحصلون على كفايتهم من الفيتامينات، ولكن يجب الحصول عليها في شكل مكملات حال حدوث مشكلة في الأسنان والهضم والبلع، وظهور أي مشكلات في الأطراف، مثل التهاب الأعصاب الطرفية، مشيرا إلى أن فيتامين ب 6 متوفر في الموز والخضروات الطازجة والمأكولات البحرية، وب12 موجود في البروتين واللحوم والكبدة والأسماك.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.