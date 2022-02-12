الإحصاء: المصريون تناولوا تفاحا بـ4.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر

كشفت تقارير النشرة السنوية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر أكتوبر 2021، عن أهم السلع الغذائية المستوردة ومقارنتها بنفس الشهر العام السابق عليه، ومن بينها التفاح الطازج والذرة وفول الصويا والفول المدمس العريض والأرز المضروب كليا وجزئيا.

ولفتت إلى أن إجمالي قيمة استيراد التفاح الطازج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، بلغ 291 مليونا و787 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 4 مليارات و581 مليونا و55 ألفا و900 جنيه مصري، مقابل 247 مليونا و825 ألف دولار، ما يعادل 3 مليارات و890 مليونا و852 ألفا و500 جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.7%.

2.2 مليار جنيه قيمة استيراد الذرة في 10 أشهر

وحصلت «الوطن» على نسخة من النشرة السنوية للتجارة الخارجية عن شهر أكتوبر 2021، التي رصدت معدلات استيراد بعض السلع الغذائية النباتية، وجاءت على النحو التالي:

- بلغت قيمة استيراد مصر من محصول الذرة، 2 مليار و222 مليونا و48 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 34 مليارا و886 مليونا و153 ألفا و600 جنيه مصري.

- بلغت قيمة ما استوردته مصر من فول الصويا 2 مليار و124 مليونا و723 ألف دولار أي ما يعادل، 33 مليارا و358 مليونا و151 ألف جنيه مصري.

- بلغت قيمة ما استوردته مصر الفول المدمس، 180 مليونا و73 ألف دولار، ما يعادل 2 مليار و827 مليونا و146 ألف جنيه مصري.

- بلغت قيمة الأرز المضروب كليا وجزئيا، 50 مليونا و217 ألف دولار، ما يعادل 788 مليونا و407 آلاف جنيه مصري.

8.3 مليار دولار إجمالي واردات مصر من السلع الزراعية

يذكر أن النشرة السنوية للتجارة الخارجية، رصدت إجمالي حجم واردات مصر من السلع الغذائية النباتية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مؤكدة أن قيمة هذه الواردات بلغت 8 مليارات و278 مليونا و629 ألف دولار، ما يعادل تريليون و385 مليارا و974 مليونا و476 ألف جنيه مصري.