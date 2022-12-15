نسب تخفيضات تذاكر السكك الحديد لبعض الفئات.. مجانية لهؤلاء الأشخاص

يستقل القطارات الملايين من الأشخاص يوميا ممن يذهبون لمختلف الأماكن في صعيد مصر وجنوبها والوجه البحري، نظرا لأنه وسيلة مريحة منخفضة السعر مقارنة بغيرها.

وتقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب، تيسرا عليهم وتقديرا لمجوداتهم.

وتبدأ تخفيضات تذاكر قطارات السكك الحديد، وفقا لما أعلنته الهيئة في بيان ومنشور لها، من 50% من قيمة التذكرة وحتى 100%، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

تخفيضات تذاكر السكك الحديد

1- مرضى الأورام السرطانية بنسبة 100%

2- الأطفال الصم 100%

3- المحاربين القدماء والمرافق إن وجد 75%

4- للمسافرين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%

5- مصابو وأسر شهداء الشرطة 50%

6- ذوي الاحتياجات الخاصة 50%

7- مجموعات الشباب والرياضة 50%

8- الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

9- مصابو وأسر شهداء الثورة 50%

10- الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

11- أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ60 عاما 50%.

12- من تجاوز أعمارهم الـ70 عاما بالدرجات العادية مجانا.

حجز تذاكر قطارات السكك الحديد

ويمكن حجز تذاكر قطارات السكك الحديد من خلال الذهاب إلى المحطات المختلفة، أبرزها رمسيس والجيزة، ومختلف المحطات في محافظات الجمهورية.

كما يمكن الحجز من خلال الإنترنت عن طريق الدخول إلى موقع سكك حديد مصر، واتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة، وهي الاسم والرقم القومي، ثم ستظهر لك قائمة بالقطارات المختلفة ومواعيدها.