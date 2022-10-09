تحرير 2144 قضية لمخالفات في محطات السكك الحديد ومترو الأنفاق

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات.

جهود قطاع الأمن الاقتصادي

وأسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 2144 قضية متنوعة، في مجال مخالفات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وضبط 13536 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 296 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 342 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني ومحلات دون ترخيص.