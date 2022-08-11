وزير النقل: السكك الحديد المصرية ستصل إلى ليبيا والسودان مستقبلا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ القطارات الكهربائية السريعة سترتبط مستقبلا بالسكك الحديدية في بنغازي بليبيا، ومنطقة وادي حلفا بالسودان في المستقبل.

محطات القطار الكهربائي السريع

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة قبل قليل، أنّ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع سيمر من السخنة حتى مطروح مرورا بمدينة 6 أكتوبر، وسيكون هناك خط ثانٍ من 6 أكتوبر حتى أبو سنبل، وسيمر هذا الخط بقنا وأسوان.

وأشار «الوزير»، إلى أنّ مصر تستهدف مد السكة الحديد بعد وصول القطار السريع إلى السودان الشقيق، للربط مع وادي حلفا في السودان، كما شدد على أنّ الدولة تسعى لربط الموانئ المصرية على البحر الأحمر، بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط، لتنشيط حركة التجارة.

المشروع القومي للطرق

ولفت وزير النقل، إلى أنّ الدولة المصرية عملت على إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، عبر المشروع القومي للطرق.

تطوير وصيانة 10 آلاف كيلو متر طرق

وأوضح أنّ العمل جار على تطوير وصيانة 10 آلاف كيلو متر طرق كانت قائمة ضمن المشروع، مضيفا: «الطرق التي كانت حارتين وحارتين، أصبح 9 حارات و9 حارات، وذلك للتخطيط لربط المناطق السكنية الحالية المكتظة بالسكان بالمدن العمرانية الجديدة».

وأكد أنّ الدولة عملت على ربط المناطق الزراعية والصناعية بالموانئ البحرية، وتعمل على 1500 كيلو طرق حاليا، مع انتهاء نحو 6 آلاف طرق جديدة، مشيرا إلى أنّه يتبقى من الطرق القائمة من السويس حتى السخنة، وصولا لخط الحدود الدولية، ليكون 8 حارات و8 حارات.