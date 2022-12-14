خبير اقتصاد: الفساد ظاهرة عالمية جميع الدول تعمل على محاربته

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الفساد ظاهرة عالمية، يعمل العالم كله على محاربته التخلص منه لتأثيراته السلبية الكبيرة على الاقتصاد في جميع الدول.

وأضاف جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفساد ظاهرة منتشرة في العالم كله، وعبر الأزمان شهد العالم على وجود الفساد، وهو ما جعل الدول كلها، تتجه إلى محاربته والقضاء عليه.

وأشار إلى أن هناك التزام من كل الدول لمواجهته، إذ تعمل من خلال منظمات عالمية على مواجهته، كما تعمل كل دولة منفصلة على حدى للحد منه، كما تعمل الدولة المصرية في الوقت الحالي، على منع هذه الممارسات.

وأوضح أن هناك التزامات حكومية من الدولة المصرية، لمواجهة مثل إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تعمل على العديد من المحاور، لتقليل أعمال الفساد، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية التي تكافح الجرائم، وكذلك الحد من فساد الموظفين وغيرها، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد أن الدولة المصرية، تعمل بشكل دائم على تحديث وتجديد التشريعات والقوانين وتطويرها، للحد من الفساد ومكافحته، والسعي لتقليله لضمان التأكد من وصول كل الخدمات لمستحقيها.

وأكد أن الفساد له تأثير سيئ على كل القطاعات الاقتصادية، إذ يمكن أن يتسبب في انخفاض الاستثمارات الأجنبية، وتقليل فرص الدولة في النمو الصناعي والاقتصادي.

وكذلك يقلل من إيرادات الدولة ومقدرات العدالة الاجتماعية وتقليل تكافؤ الفرص، وهو ما يجعل كل الحكومات في العالم تسعى للحد منه والقضاء عليه.