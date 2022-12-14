الحكومة: تحديد سعر الأرز لمدة 3 أشهر أخرى.. 12 جنيها للسائب

وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئا على المواطن المصري كمستهلك.

18 جنيها للفاخر

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفذة لطبقة الأوزون، بهدف مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لا سيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ التي تحقيق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.