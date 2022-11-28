أسعار الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «عريض الحبة» بـ 9 آلاف و600 جنيه للطن

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة، اليوم الاثنين، 9 آلاف و600 جنيه للطن الواحد، بينما سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة 9 آلاف و200 جنيه، وبلغ سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة 15 ألف جنيه، و«البلدي» رفيع الحبة 14 ألفا و300 جنيه للطن الواحد، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 14 جنيها.

أسعار الأرز الشعير اليوم

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن، أستاذ بمركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة سجل 9 آلاف و600 جنيه للطن الواحد، بينما سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة 9 آلاف و200 جنيه، لافتاً أن هناك استقراراً في أسعار الأرز الشعير.

وأكد «حسن» أن أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% يسجل نحو 500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 15 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، ليبلغ سعر الطن 14 ألفا و300 جنيه بدلاً من 14 ألفا و700 جنيه، بانخفاض 400 جنيه عن أسعار أمس، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 14 جنيهاً.

حجم محصول الأرز الشعير

يذكر أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير في مصر للعام الجاري 2022 بلغت نحو مليون و200 ألف فدان، وتحتل محافظتي كفر الشيخ والدقهلية نحو 70% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى الجمهورية.