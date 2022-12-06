أسعار الأرز واللحوم بمنافذ التموين في مركز سمالوط بالمنيا

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بالتعاون مع إدارة التموين في محافظة المنيا، منفذًا لبيع الأرز بالإدارة الزراعية بسمالوط بسعر الكيلو 15 جنيهًا، ومنفذًا آخر لبيع اللحوم الطازجة بسعر الكيلو 130 جنيهًا، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لكافة فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في اقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح المحافظ، أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة ، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

وأعلنت «الماضي»، في وقت سابق عن أفتتاح معرض سلع في الجمعة الأولي من كل شهر داخل جمعية الشبان المسلمين بمدينة المنيا، بالتعاومن مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم عرض جميع السلع الغذائية من أرز وسكر ودقيق وزيت بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 25و30% عن مثيلاتها التي تباع في الأسواق الخارجية والحرة وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجهات المعنية للحد من إرتفاع أسعار السلع الأساسية والقضاء علي كل مظاهر الاحتكار.