أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء.. مفاجأة للمواطنين وتحذير للمزارعين

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في القاهرة الكبرى أو مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن استقرار أسعار الأرز الأبيض أيضًا، فيما أعلنت غرفة صناعة الحبوب «شعبة"»الأرز باتحاد الصناعات المصرية، عن مفاجأة خلال الأسبوع المُقبل ستسعد المواطنين قريبًا.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء الموافق، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر الأرز الشعير اليوم

وكشف الدكتور أحمد حسن بمركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء جاءت كالتالي:

سعر الأرز الشعير عريض الحبة: 9600 جنيه.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة: 9200 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة: 15 ألف جنيه.

سعر طن الأرز البلدي رفيع الحبة: 14300 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك: يتراوح بين 12 وحتى 16 جنيها.

سعر طن الأرز اليوم

وأوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، في بيان صحفي، أنّ سعر طن الأرز شهد استقرارًا ملحوظًا، موضحًا أنّ سعر طن الأرز عريض الحبة بلغ 13 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الأرز رفيع الحبة 12 ألفا و500 جنيه.

مفاجئة للمواطنين بشأن الأرز

وأعلن رئيس شعبة الأرز، عن مفاجأة ستسعد قلوب المواطنين بدءًا من الأسبوع المُقبل، موضحًا أنّه سيتم الدفع بكميات كبيرة من الأرز الأبيض خلال أيام في مختلف المجمعات الاستهلاكية، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، وإتاحة الأرز أمام المواطنين بأي كميات يحتاجون إليها، بأسعار تتراوح بين 12 جنيها للأرز السائب، وحتى 16.5 جنيه للأرز المغلف الفاخر.

السجن والغرامة للمزارعين والتجار

في سياق متصل، حذرت الحكومة المزارعين والتجار، من الامتناع عن توريد الأرز الشعير أو تخزينه، مؤكدةً على تطبيق عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، لمن يمتنع عن تسليم الأرز للحكومة.

وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع اعتبار سلعة «الأرز» من المنتجات الاستراتيجية، وتطبق عليها حكم المادة «8» من قانون حماية المستهلك، ويحظر منعها من التداول، أو تجميعها وإخفائها، أو الامتناع عن بيعها.