«مدبولي»: نشجع القطاع الخاص ونقف خلفه ليقود التنمية الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة دائما تشجع القطاع الخاص وتقف خلفه حتى يقود التنمية الاقتصادية، ولن تتدخل في التسعير بصورة مباشرة، لكن سيجري التنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات لتحقيق المكسب: «طبيعة شغل القطاع الخاص في العالم هي تحقيق المكسب، وهناك بعض التجار بيستغلوا الموقف لإحدات مبالغة في التسعير».

ضبط الأسعار

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وأذاعته فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تجار وصناع تحملوا أعباء شديدة ولا يزالون محتفظين بالعمالة الخاصة بهم: «أنا بوجه التحية للقطاع الخاص في هذا الشأن تماما، وكل هدفنا هو ضبط الأسعار، عشان ميحصلش أي مبالغة تؤدي أن المواطن يشتكي من الغلاء».

واستطرد: «أنا بنزل الشارع كتير أوي وبكون حريص أن المواطنين يوقفوني ويكلموني، والكلام اللي بيتقال إلحقونا أنا بشتري من المحل على أول الشارع برقم وفي آخر الشارع برقم تاني، والمفروض أدخل في أي مكان آلاقي السلع الاستراتيجية الأساسية معروف مداها السعري».