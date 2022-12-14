يسرا: هشام سليم «غالي عليا» وسأظل حزينة على وفاته حتى آخر يوم في عمري

قالت الفنانة يسرا، إنها ما زالت متأثرة برحيل الفنان هشام سليم، شقيق زوجها خالد سليم، رغم مرور نحو 3 أشهر على وفاته.

وأضافت يسرا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حزنها على وفاة هشام سليم سيظل حتى آخر يوم من عمرها، مشيرة إلى أنه «غالي عليها» مثل والدتها التي ما زالت تشعر بحزن عميق على وفاتها، رغم مرور سنوات.

يسرا: سعيدة بتكريمي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وأعربت يسرا عن سعادتها بتكريمها مؤخرا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية التي اختتمت فعالياتها الأحد الماضي، بمدينة جدة السعودية، التي شهدت عرض أفلام من دول عديدة في مختلف مسابقاتها، مؤكدة أن علاقتها بالمملكة العربية السعودية تعود إلى قبل شهرتها الفنية، إذ تشعر بالراحة والارتياح أثناء وجودها في الحرم المكي والمسجد النبوي.

«حمد الله على السلامة» مسلسل يسرا الجديد

وأكدت يسرا مشاركتها بمسلسل «حمد الله على السلامة» في سباق دراما رمضان المقبل، ونفت كل الأنباء التي أثيرت بشأن خروج مسلسلها من السباق الرمضاني، مؤكدة أنها معتادة على سماع مثل هذه الأنباء كل عام.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف وكوكبة من النجوم، من إنتاج العدل جروب، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.