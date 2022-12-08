يسرا تكشف سبب غياب زوجها عن تكريمها في مهرجان البحر الأحمر بجدة

كشفت الفنانة يسرا سبب غياب زوجها خالد سليم عن حضور لحظة تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد حصولها على جائزة «اليسر الذهبية» في حفل الافتتاح الذي أقيم، قبل أيام، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية.

وقالت يسرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها كانت تتمنى حضور زوجها لهذه اللحظة السعيدة من حياتها، ولكنه بعيد تمامًا عن الوسط الفني وأجوائه، مضيفة: «تمنيت وجود والدتي رحمة الله عليها أثناء تكريمي وكذلك كل المقربين مني».

تكريمها بجائزة اليُسر الفخرية

وأعربت يسرا عن سعادتها بتكريمها وسط عدد من العمالقة في سماء الفن، وأبرزهم المخرج البريطاني جاي ريتشي ونجم بوليوود شاروخان، مؤكدة أنها تعرف الأخير منذ سنوات حينما التقته في أكثر من مهرجان سينمائي، ولكنها فوجئت بكلامه عنها في حفل الافتتاح حين وصفها بالأيقونة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وأشادت يسرا بالأجواء التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، مؤكدة أن محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر يبذل جهوداً كبيرة لإنجاح المهرجان الذي ولد كبيراً، بحسب قولها.

ويُقام حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مساء اليوم الخميس، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية