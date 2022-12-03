يسرا: سعيدة بتكريمي في مهرجان البحر الأحمر.. وعلاقتي بالسعودية قديمة

أعربت الفنانة يسرا خلال استضافتها ببرنامج arabwood عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية.

وقالت يسرا خلال البرنامج: «فرحانة أوي لأن علاقتي بالشعب ده والمكان ده من زمان أوي قبل ما أكون يسرا، وسعيدة أني بتكرم وسط أهلي وناسي وأصحابي اللي بعرفهم وبحبهم».

تكريم يسرا في مهرجان البحر الأحمر

كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، العديد من الرموز الفنية؛ أبرزهم يسرا التي حصلت على جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، إلى جانب المخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي، والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان؛ تقديرا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام.

صناعة السينما

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان الأحمر السينمائي الدولي: «يسرا واحدة من الرائدات في صناعة السينما، وهي شخصية ثقافية ملهمة في العالم العربي، ويسرنا الاحتفاء بها وتكريمها».