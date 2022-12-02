يسرا: تكريمي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي دليل على حب العرب لمصر

وجهت الفنانة يسرا، الشكر للقائمين على مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية ومنحها جائزة اليُسر، وذلك بعد تكريمها في المهرجان، ووصفت ذلك بأنه أجمل لحظات حياتها، وأرجعت ذلك لكم المحبة التي شعرت بها من النجوم الموجودين وخصوصا شاروخان.

كما شكرت يسرا، في بيان لها، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، ومحمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان، وصناع المهرجان، وأكدت أن وجودها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية، تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري.

تطور كبير في المهرجان

وعن تعليقها على الدورة الحالية، قالت يسرا إن هناك مثل في مصر يقول: «الجواب بيبان من عنوانه»، وهي تلمس ومنذ البداية تطورا كبيرا في هذه الدورة.