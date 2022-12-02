رئيس التحرير

أحمد الخطيب

يسرا: تكريمي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي دليل على حب العرب لمصر

كتب:

محمود الرفاعى
07:11 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
يسرا

يسرا

وجهت الفنانة يسرا، الشكر للقائمين على مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية ومنحها جائزة اليُسر، وذلك بعد تكريمها في المهرجان، ووصفت ذلك بأنه أجمل لحظات حياتها، وأرجعت ذلك لكم المحبة التي شعرت بها من النجوم الموجودين وخصوصا شاروخان.

كما شكرت يسرا، في بيان لها، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، ومحمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان، وصناع المهرجان، وأكدت أن وجودها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية، تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري.

تطور كبير في المهرجان 

وعن تعليقها على الدورة الحالية، قالت يسرا إن هناك مثل في مصر يقول: «الجواب بيبان من عنوانه»، وهي تلمس ومنذ البداية تطورا كبيرا في هذه الدورة.

 

 

اقرأ المزيد:

يسرا خلال تكريمها بمهرجان البحر الأحمر: «فخورة بتاريخي وشكرا بلدي الثاني السعودية»

شاروخان مهنئا يسرا بعد تكريمها من مهرجان البحر الأحمر: أسطورة مصرية

وصول يسرا ونيللي كريم وهالة صدقي إلى ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

4 جلسات حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.. اليوم

تفاصيل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. تكريم يسرا وشاروخان

الأمريكية شارون ستون تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الفنان الهندي شاروخان يصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي
بقلم محمود الرفاعى