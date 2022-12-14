قناة الحياة تبرز استمرار العمل بمشروع وحدة فلاتر تنقية مياه محطة «بخانس» في قنا

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن استمرار العمل في مشروع وحدة فلاتر تنقية مياه محطة قرية بخانس، ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز فرشوط بقنا.

وتعد المحطة هي الثانية في الصعيد، وتعمل بتقنية الترشيح الغشائي الفائق ومنظومة فلاتر الشمع، إذ كانت تقوم منظومة محطة مياه قرية بخانس على تنقية الماء بطريقة حديثة مختلفة عن محطات التنقية القديمة التي كانت تعمل بها من قبل.