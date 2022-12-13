خبير شؤون أوروبية لـ قناة الحياة: رئيس الوزراء البريطاني لم يمثل الشعب

أكد خالد مصطفى الخبير في الشؤون الأوروبية، أن ريشي سوناك لم يمثل الشعب البريطاني بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن 300 من أعضاء حزب المحافظين اختاروه خلفًا لرئيسة الوزراء السابقة ليزا تراس.

المرشح الأوحد لحزب المحافظين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه بعد إخفاق ليزا تراس استنجد صقور حزب المحافظين ومن يديرون العملية السياسية برئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الذي كان في إجازة هو وزوجته ورجع للمملكة المتحدة بعدما حصل على وعد قاطع بأنه سيكون المرشح الأوحد لحزب المحافظين على رئاسة الحكومة البريطانية.

وأشار إلى أن سوناك كان لديه 120 صوتا من أعضاء الحزب، وصمم على دخول الانتخابات أمام جونسون، ولكن الأخير انسحب وطلب من أنصاره دعم سوناك، معتبرًا أن هذه المرحلة هي الأسوأ في عمر المملكة المتحدة.