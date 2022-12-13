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«التربية والتعليم» لـ قناة الحياة: إجراء امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:40 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجري عقد امتحانات الدبلومات الفنية 27 مايو المقبل، والثانوية العامة 10 يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، أنه من المعتاد عقد امتحانات الدبلومات الفنية قبل الثانوية العامة، فكانت الخريطة الزمنية لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار على شكل امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات النقل 9 يناير 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال خطاب رسمي تم إرساله إلى جميع المديريات التعليمية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، أنه لن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل قبل 9 يناير، وتمت مراعاة أيام الإجازات الرسمية والأعياد المسيحية في يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

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