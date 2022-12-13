«التعليم» لـ قناة الحياة: لا تعديلات في مواعيد امتحانات النقل والشهادات

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة عملت على عودة الأمور إلى نصابها بالنسبة لمواعيد امتحانات الفصل الأول، كما كان متبعا خلال الأعوام السابقة قبل العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على قناة الحياة، أن الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية بكل المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أي تعديلات في مواعيد الامتحانات لطلاب صفوف النقل وطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة وسيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل وطلاب الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023.