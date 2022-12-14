رئيس كينيا بمنتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي: جئنا بحثا عن الاستثمار وليس المساعدات

قال رئيس كينيا ويليام روتو، خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي المنعقد حاليا في واشنطن، إن بلاده والبلدان الأفريقية الأخرى الحاضرة في قمة واشنطن، لم تأت بحثا عن المساعدة، بقدر ما جاءت بحثا عن الاستثمار ونقل الخبرة والتكنولوجيا.

كينيا تنتهج أسلوب عدم التوسع في الاقتراض الخارجي

ودعا الرئيس الكيني، المستثمرين والمؤسسات الأمريكية الكبرى إلى القدوم والعمل في إفريقيا وفي كينيا حيث فرص ومجالات الاستثمار واعدة، وأشار إلى أن بلاده تنتهج أسلوب عدم التوسع في الاقتراض الخارجي وتعمل على مبادرة ديونها قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل للتخفيف من تبعات الاقتراض وذلك منذ عام 2020، وفي إطار مخطط شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكيني.

صفقة مبادرة كبرى

وأشار كذلك إلى أن بنك كينيا المركزي قد نفذ في الأسبوع الماضي صفقة مبادرة كبرى للديون بقيمة 87.8 مليار شلن كيني / 714.6 مليون دولار أمريكي، وقال إن كينيا تتبنى نهجا تقشفيا في إنفاقها العام يستهدف الحد من الإنفاق العام المسبب للعجز الموازني بقيمة 300 مليار شلن / 2.4 مليار دولار أمريكي، للعام المالي 2022 - 2023.

وكانت كينيا كانت قد أبرمت قبل عامين اتفاق اقتراض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.34 مليار دولار أمريكي على مدار 38 شهرا قادمة وحصلت منها على 433 مليون دولار أمريكي في الثالث من نوفمبر الماضي ليصل بذلك مجموع ما تلقته كينيا من أموال الصندوق إلى 1.548 مليار دولار أمريكي.

ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.3 في المئة بنهاية العام الجاري.