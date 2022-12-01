رئيس الأسقفية يبدأ زيارته إلى كينيا للمشاركة في مؤتمر كنسي غدا

يبدأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية غدا، زيارة إلى كينيا للمشاركة في مؤتمر كنسي، كونه قائدا لإقليم الإسكندرية التابع للكنيسة الأسقفية.

رئيس الأسقفية يمنح ترخيصا لخدام علمانيين

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي حيث منح ترخيصا لتامر فوزي ليصبح خادما علمانيا، بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

وترأس صلاة القداس بالخدمة السودانية ومنح سر المعمودية لأربعة وعشرين طفلا وخدمة التثبيت لخمسة عشر عضوا جديدا، بالإضافة لمنحة رخصة الخادم العلماني لكل من داك كاركيك وسبت جوزيف.

وقال رئيس الأساقفة في عظته، إن «الكرازة هي عمل البشر وليست عمل الملائكة.. الله يهتم بالشخص الواحد، فكل منا ثمين جدا في نظر الله».

لا يمكن أن نفهم عمل الله في حياتنا

وتسائل رئيس الأساقفة إذا ما كنا نستطيع أن نميز صوت الله وسط ضوضاء الحياة، وعندما نسمعه فهل نطيع؟ كما أكد أننا لا يمكن أن نفهم عمل الله في حياتنا قبل أن نطيعه أولا.

واختتم: «كلنا نساعد ونساهم في بناء الملكوت بحسب مواهبنا الفردية ولكن أحيانا نظن أننا نبني الملكوت ولكننا فقط نضيف حجرا في البناء، وصلى من أجل شعب الكنيسة أن يعطيهم الله الاستعداد الدائم للكرازة برسالة الله ودفع أي ثمن في سبيل بناء ملكوته».