أمريكا تثمّن مساهمات كينيا في تعزيز الأمن من خلال بعثات الأمم المتحدة

ثمّنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساهمات كينيا في تعزيز السلم والأمن، من خلال بعثات الأمم المتحدة والبعثات الأفريقية، وبصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي.

احتفاء بعيد كينيا الوطني

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة عيد كينيا الوطني، اليوم، إنّ التعاون الوثيق بين كينيا والولايات المتحدة بشأن مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة، شهادة على عمق صداقتنا والقيم المشتركة.

تطلعات لإقامة علاقات اقتصادية

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تطلعه إلى إقامة علاقة اقتصادية أوثق من خلال الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل لصالح العمال والمستهلكين والشركات في كلا البلدين، كما أعرب عن تقديره الشديد للشراكة والصداقة مع كينيا، وتطلعه إلى تعزيزها بشكل أكبر.

تاريخ قبول كينيا في الأمم المتحدة

يذكر أنّه تمّ قبول كينيا عضوا في الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1963، وهو العام ذاته الذي حصلت فيه على استقلالها، وفي عام 1996 أُنشئ مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وأصبح أحد مكاتب الأمم المتحدة الرئيسة الأربعة والمقر الرّئيسي للأمم المتحدة في أفريقيا.