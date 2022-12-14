«حماية المستهلك» يطلق حملة لاستدعاء سيارات سيات موديل «ليون» و«توليدو»

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات في مصر، إطلاق حملة لاستدعاء بعض سيارات سيات موديل ليون وتوليدو، وذلك لفحص وتغيير الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق إذا لزم الأمر.

حرص حماية المستهلك على أمن المُستهلكين

ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.

وأكد الجهاز، في بيان له، اليوم، على توافر المزيد من المعلومات، ومن يريد التعرف عليها، يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19178، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات، والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.