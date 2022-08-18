مع استمرار الأوكازيون.. 5 طرق للتواصل مع حماية المستهلك في حالة الشكاوى

مع استمرار موسم الأوكازيون الصيفي، الذي يشارك فيه نحو 1800 محل تجاري مختلف، في جميع محافظات الجمهورية، عمل جهاز «حماية المستهلك»، على توفير عدة طرق يستطيع من خلال المواطنين التواصل السريع معه، في حالة وجود أي شكاوي من المحالات التجارية المشاركة بع.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لجهاز حماية المستهلك، الذي أوضح من خلال صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق التواصل معه لتقديم أي شكاوى.

طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

- عن طريق إرسال رسالة بالشكوى على رقم الفاكس 0233055753.

- تقديم الشكاوى من خلال استخدام تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

- تقديم شكوى داخل أحد مقارات الجهاز، سواء في 115 بالقرية الذكية، أو في 96 بشارع أحمد عرابي في المهندسين.

- تقديم الشكوى من خلال رقم الخط الساخن على «19588» أو من خلال رقم «الواتساب» 01577779999

- تقديم شكوى من خلال إرسال رسالة إلكترونية، على الرابط الإلكتروني.

وكان جهاز حماية المستهلك، قد طالب التجار بالأكازيون، بالالتزام بالقانون وتقديم عروض جدية للمستهلكين، والابتعاد عن التخفيضات الوهمية، بالإضافة إلى:

- توضيح الأسعار الخاصة بالمنتجات قبل وبعد الأكازيون.

- الالتزام بسياسة الاسترجاع والاستبدال .

- الالتزام بإصدار فاتورة للسلع، وتاريخ البيع.

- يجب أن تحتوي الفواتير على اسم الشركة التجارية، والعنوان، ورقم البطاقة الضريبية، ورقم السجل التجاري.

إرشادات خاصة بالمستهلكين

- عدم التسرع في الشراء.

- التأكد من جدية التخفيضات والعروض.

- التأكد من صلاحيةالسلع.

- مراجعة السعر قبل وبعد عملية الخصم.

- الاحتفاظ بفاتورة الشراء.

- التأكد من تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع بالمحل.

وأعلنت وزارة التموين، في وقت سابق، عن عدد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي؛ إذ تصل إلى 1800 محل على مستوى محافظات الجمهورية، وبتخفيضات تتراوح بين 25 و50% على جميع السلع.