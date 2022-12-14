محافظ كفر الشيخ يوفد وكيل التعليم لتقديم العزاء لأسرة طالب ويطمئن على المصابين

أوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب أحمد صابر بسيوني القاضي، 13 سنة، الذي لقي مصرعه في حادث، معرباً عن حزنه لوفاة الطالب، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

المحافظ يطمئن على حالة الطالبين

كما اطمأن المحافظ على حالة الطالبين المصابين، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للطالبين، جاء ذلك خلال زيارة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، للطالبين بمستشفى برج البرلس المركزي.

حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة بقرية بر بحري، التابعة لمركز البرلس، ما أدى لمصرع طالب وإصابة اثنين آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، كما تم إيداع جثمان المتوفي مشرحة المستشفى.

إعلان حالة الطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المصابين في الحادث.