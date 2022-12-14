مصرع طالب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم «تروسيكل وسيارة» بكفر الشيخ

لقى طالب مصرعه وأُصيب اثنين آخرين في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة بقرية بر بحري، التابعة لمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، والمتوفى إلى مشرحة المستشفي.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم بين بين تروسيكل وسيارة بقرية بر بحري، التابعة لمركز البرلس، أدى لمصرع طالب وإصابة اثنين آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ

من جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

أسماء المتوفي والمصابين

وتبين من التقرير الطبي مصرع «أ.ص.ب.ا»، 13 سنة طالب، وإصابة كل من «م.ع.ا.ع.ا»، 12 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، و«ب.ن.ع.ا.ك»، 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.