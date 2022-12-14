مستقبل وطن يطلق حملة لتوزيع البطاطين على الأسر الفقيرة في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين؛ إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

مبادرة شتاء دافئ

وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أكبر حملة ضمن مبادرة شتاء دافئ، لمكافحة موجات البرد والصقيع خلال فصل الشتاء، وذلك بمساعدة الأسر البسيطة والفقيرة على مواجهة برد الشتاء، من خلال توفير ألحفة وبطاطين لهم بالمجان، إذ جرى توفير 20 ألف بطانية ولحاف، والبدء في توزيعها على الأسر البسيطة والمستحقين بمختلف قرى المحافظة لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء.

وتواصل أمانة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، التبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية في مستشفى الواحات البحرية المركزي، وشمل التوزيع سراير ومشتملاتها وكراسي متحركة وعكازات؛ لتوفير أقصى خدمات الرعاية الصحية والطبية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، إذ شهدت كرداسة ختام الدور قبل النهائي للمرحلة الثانوية على مستوى المركز بتأهل فريقي مدرستي كرداسة بنين وأبو رواش، وفي الحوامدية تم إجراء المنافسة لليوم الثالث على التوالي، التي شهدت أجواء تنافسية قوية أسفرت عن تأهل مدرستي سيد هلال ويوسف محمود للدور النهائي للمرحلة الابتدائية.

وأطلقت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدينة مرسى علم تحت إشراف الإدارة التعليمية بالمدينة، وأسفرت نتائج المسابقة في المدينة عن فوز مدرسة الشيخ الشاذلي بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

مسابقة أوائل الطلبة

تواصل أمانة الحزب بمحافظة قنا، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، بجميع مراكز المحافظة، وسط منافسات حماسية بين طلاب المدارس المشاركين في المسابقة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم في المراكز عن الآتي:

1- في مركز قنا، انتهت بفوز مدرسة الترامسة الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية فازت فيها مدرسة الصفوة الإعدادية الخاصة.

2- في مركز قوص، انتهت بفوز مدرسة الأقباط الكاثوليك الابتدائية بحجازة، وفي المرحلة الإعدادية فازت فيها مدرسة شنهور الإعدادية.

3- في مركز دشنا، انتهت بفوز مدرسة الفاوية الإعدادية.

4- في مركز أبو تشت، انتهت بتصعيد مدرستي العليمات الإعدادية والشهيد نعيم الإعدادية.

5- في مركز الوقف، انتهت بفوز مدرسة الشهيد إبراهيم عبدالباقي، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة الشهيد هشام يونس.

6- في مركز نقادة، انتهت بفوز مدرسة الزوايدة المشتركة الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة الشيخ حاكم الإعدادية المشتركة.

7- في مركز قفط، انتهت بفوز مدرسة الشهيد فؤاد الابتدائية.

8- في مركز نجع حمادي، أسفرت عن تصعيد مدرستي نجع قابول الابتدائية والوحدة المجمعة بالحلفاية بحري، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية، انتهت بتصعيد مدرستي أبو عموري والخليفة الأول الإعدادية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب مستقبل وطن؛ لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.