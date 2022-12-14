تحرير 63 محضرا متنوعا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز بكفر الشيخ

شهدت مدن بلطيم والحامول ومسير وسيدي سالم وبرج البرلس والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية مكبرة بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والإدارات التموينية، والإدارات البيطرية، والإدارات الصحية، على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفين من التجار، ومراقبة الأسعار، والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية، وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وتمكنت من تحرير 63 محضراً متنوعاً للمخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات تموينية متنوعة في كفر الشيخ

وأسفرت الحملة ببلطيم بمتابعة اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن 9 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، من تحرير 17 محضرا منهم 5 محاضر بيئة، ومحاضر صحة، ومحضر تموين، و11 محضرا طبيا، و5 محاضر إشغالات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس، على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، من تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين، كما تمكنت حملة مدينة مسير برئاسة علي سلامة، من تحرير 3 محاضر للمخالفين من المخابز.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، من تحرير 14 محضراً منهم 7 محاضر تموين، و7 محاضر متنوعة، منهم محضرين اشتراطات نظافة، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

حملة على المخابز والأسواق

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة المدينة على المخابز، والأسواق وأسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً، وبالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، والإدارة الصحية بالرياض والإدارة البيطرية بالرياض.