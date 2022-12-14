المشجع المنحوس: دعمت 9 منتخبات وخرجت من المونديال.. و«هبعد عن المغرب»

أعلنت الجماهير المغربية عن تخوفها من تشجيع العماني محمد الحجري، المعروف بـ المشجع المنحوس، لأسود الأطلس في مباراتهم أمام فرنسا بنصف نهائي كأس العالم المقام حاليا في قطر بعد أن شجع 9 منتخبات على مدار البطولة التي بدأت في نوفمبر الماضي، وجميعها خسرت.

مخاوف مغربية من المشجع المنحوس

وارتدى المشجع العماني زي منتخب المغرب وسط خوف مغربي من هزيمة منتخب بلادهم أمام فرنسا اليوم في نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022 بعد نجاح تاريخي حققه أسود الأطلس بالصعود لهذا الدور.

سبب شهرة المشجع المنحوس

وقال المشجع المنحوس خلال تصريحات صحفية: «تخيل أنك مشهور لأنك نحس، يا أخي كل فريق أشجعه يخرج، مش عارف الله أعلم يمكن حسد أو عدم رضا الوالدين، الأول شجعت قطر في الافتتاح أمام الإكوادور وخسروا وشجعت الأرجنتين وخسرت أمام السعودية، وشجعت السنغال خسروا، شجعت البرازيل خسرت ثم كرواتيا خسرت وشجعت هولندا وخسرت وشجعت البرتغال وخسرت، وشجعت إسبانيا وخسرت أيضا».

المشجع المنحوس: أعطوني إجازة في مباراة المغرب

وتابع: «أعطوني إجازة في مباراة فرنسا والمغرب، أنا والله ما أنا بقول إيه اللي بيحصلي، أنا ما راح أقرب من المغرب، أنا أخاف اتخطف بكرة لو شجعتهم».

ومن المفارقات أن أحد الإعلاميين المغربيين طالبه بارتداء قميص منتخب البرتغال الذي لعب أمام المغرب من أجل أن يفوز الأخير، ويصعد للدور نصف النهائي وبالفعل فاز أسود الأطلس.