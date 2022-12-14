«الصحة» تطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بأمراض الشتاء

دعا الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، لعدم الحصول على معلومات من خلال صفحات السوشيال ميديا، فيما يتعلق بأمراض فصل الشتاء، لافتا إلى حرص الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بأمراض فصل الشتاء.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مؤتمر عقد لرفع التوعية بأمراض فصل الشتاء، إلى المواطنين بضرورة الحصول على التطعيمات المتعلقة بالإنفلونزا الموسمية للوقاية منها.

وقال إن الانفلونزا عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية، وتسبب آلاما كبيرة في الجسم والعضلات، وهي أكثر الأمراض التنفسية شيوعا في فصل الشتاء.

وأكد «عبدالغفار» أن هناك حالات تصاب بـ الانفلونزا الموسمية تتدهور حالتها، وتحتاج إلى الدخول للمستشفيات، لافتا إلى ضرورة الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة المقبلة، وتهوية المنازل جيدا.

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين، بضرورة التواصل بشكل مستمر مع الوزارة، من خلال الخطوط الساخنة، إذ جرى تزويد المقاعد لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها بشكل مباشر.